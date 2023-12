Sci di fondo | in terra svedese l’unico acuto italiano è della staffetta maschile

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il quarto postosi configura qualepiù elevato del fine settimana di Gallivare, in Svezia, dove in questa settimana si è gareggiato sulle lunghe distanze e tra compagni. O almeno, così è stato in quasi tutte le occasioni, vista la necessità di fare un mix italo-polacco nella gara femminile. In chiave, invece, la novità piacevole è stata quella di un teamche, pur non ai vertici nei singoli, riesce a fare di necessità virtù in gruppo. Bravo Francesco De Fabiani a movimentare la competizione nella sua seconda frazione, bravo Elia Barp a dar seguito a una valida condizione. Per il ventenne (prossimamente ventunenne) di Belluno, infatti, oltre a un ottimo inizio nella 10 km del sabato, c’è anche la soddisfazione di aver messo il turbo alla ...