Sci di fondo | i convocati dell’Italia per Östersund | torna Pellegrino | presenti in tutto 9 azzurri

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nuovo appuntamento ormai alle porte per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di, con la terza tappa della stagione in programma sulle nevi svedesi dida sabato 9 a domenica 10 dicembre. In casa Italia la grande notizia è legata al ritorno in gara di Federico, che si riaggrega al gruppo azzurro dopo una settimana di pausa. Oltre al fuoriclasse valdostano, saranno impegnati questo weekend nel massimo circuito anche Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp in campo maschile e Francesca Franchi, Caterina Ganz, Anna Comarella al femminile. Il calendario prevede una sprint in tecnica classifica sabato 9 ed una 10 km in tecnica libera con partenza a intervalli domenica 10 dicembre. Dopo, la Coppa del Mondo si trasferirà a Trondheim, in Norvegia, per l’ultima ...