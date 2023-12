Sci di fondo | Coppa del Mondo Oestersund 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario 9-10 dicembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 dicembre 2023)deldi sci di, dalla Svezia alla Svezia, da Gallivare a. Il circuito si sposta non poi così lontano per un ulteriore fine settimana in cui torna la classica alternanza gara sprint-competizione con partenza a intervalli. Si ritorna in un luogo decisamente noto per lo sci dimondiale, che sembra destinato a vedere un’altra volta il duello totale Norvegia-Svezia con i norge prevalenti al maschile e le svedesi al femminile. Forse c’è un’unica coppia di variabili impazzite possibili: la prima si chiama Federico Pellegrino (anche se le sprint in classico, si sa, non sono le sue preferite), l’altra qualche possibile guizzo in casa USA più che Norvegia tra le donne. Sci di: Norvegia vincente in staffetta a Gaellivare anche senza Klaebo. Italia, bel ...