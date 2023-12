Sci alpino | perché Sofia Goggia non partirà nelle 15 in gigante nonostante tre top 10 di fila | la situazione nella World Cup Starting List

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo il secondofemminile di Tremblant, andato in scena ieriserata italiana, è stata aggiornata laCupdella specialità: naturalmente restano nel primo gruppo di merito, composto dalle migliori 7 atlete, Federica Brignone, terza, e Marta Bassino, quinta. La terza tra le italiane in questa graduatoria è, reduce da tre piazzamenti in top ten, ma non ancora rientrata nel secondo gruppo di merito, composto dalle atlete comprese tra l’ottava e la quindicesima posizione: l’azzurra, infatti, è 19ma.è a quota 106 punti, mentre la 15ma, la norvegese Mina Fuerst Holtmann, è a 168, dunque 62 lunghezze davanti all’italiana, la quale però, avendo più di 500 punti...