Sci alpino | Goggia soddisfatta | “Avrei messo la firma per fare tre top ten”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) È giustamente e comprensibilmenteSofiadopo il secondo gigante disputato a Mont Tremblant (Canada), che chiude la trasferta nordamericana. L’azzurra peggiora il settimo posto complessivo di ieri chiudendo in decima posizione. Una seconda manche antologica, che entra di diritto nella storia della Coppa del Mondo di sciper via delle condizioni atmosferiche davvero al limite. Per la bergamasca è la terza top ten consecutiva in gigante, fatto che conferma la ritrovata confidenza in questa disciplina. Confidenza derivante soprattutto dalla ritrovata stabilità tecnica, unita a un talento cristallino che nella nostra storia sportiva ha avuto pochi eguali. Archiviata questa lunga parte di stagione dedicata alle discipline tecniche, con l’intermezzo della settimana dello speed opening di Zermatt/Cervinia annullata ...