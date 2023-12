Sci alpino | convocate 12 azzurre per la tappa di CdM di St Moritz | presenti Goggia e Brignone

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sono dodici le atletedal direttore tecnico Gianluca Rulfi per l’appuntamento di St., sestadella Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci. Lescieranno sulle nevi svizzere nel weekend dell’8-10 dicembre e prenderanno parte a due super-G e una discesa libera. Delle 12, tuttavia, solamente nove potranno essere schierate nelle due specialità. Di seguito l’elenco completo delleal via in Svizzera: Federica, Marta Bassino, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Sofia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner. SportFace.

