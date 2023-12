Sci alpino | Cdm donne 12 azzurre convocate per tre giorni di St Moritz

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tra le italiane in gara in Svizzera anche Brignone, Bassino e Goggia ROMA - Sono dodici leper la tredi Coppa del Mondo sulla pista di St., dedicate alla velocità dopo le cancellazioni delle due discese di Zermatt/Cervinia di metà novembre. Il programma prevede venerdì 8 dic

Tra le italiane in gara in Svizzera anche Brignone, Bassino e Goggia ROMA (ITALPRESS) - Sono dodici le convocate per la tre giorni di Coppa del Mondo sulla pista di St. Moritz, dedicate alla velocità ...