Sci alpino | calendario Coppa del Mondo Val d’Isere 2023 | orari | tv | streaming In programma gigante e slalom

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ladelmaschile di scifinora ha visto svolgersi una sola gara, lodi Gurgl. Prima la cancellazione deldi Soelden, poi quelle delle gare di velocità a Zermatt-Cervinia e anche a Beaver Creek in quest’ultimo fine settimana. Il prossimo appuntamento è in Francia in Val, visto che nel weekend sono inuned uno. Tra le porte larghe il principale favorito è Marco Odermatt, con lo svizzero che è alla sua prima gara stagione. Attenzione, però, alla concorrenza, in particolare quella del norvegese Henrik Kristoffersen, del connazionale Loic Meillard, dello sloveno Zan Kranjec, ma anche dell’austriaco Marco Schwarz. Proprio l’Austria sogna di rivivere in...