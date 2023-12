SBK | primi test per Toprak Razgatlioglu in BMW | “Bene la prima uscita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dovevano essere in programma per oggi, invece il rischio pioggia in Algarve ha costretto il team ad anticiparli a ieri. Così i fan presenti a Portimao hanno potutoficiare della vista dellastagionale dicon la BMW. Nuovi colori, nuova moto e nuove sensazioni. Giri di prova che sembrano essere andati piuttosto, con qualche piccolo e giustificato esibizionismo finale che fa partire così la pre-season 2024. In serata il pilota turco ha poi espresso le prime impressioni ai microfoni dei canali ufficiali di WorldSBK. Ora qualche giorno di tregua e poi si tornerà nuovamente in pista, ma questa volta a Jerez.: “Laè andata ...