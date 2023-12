Sbagliate da vive | perfette da morte – INTERVISTA A CAMILLA MARINONI

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “La donna perfetta è quella morta. Dasiamo tutte ottime madri, compagne, figlie, sorelle. Instancabili lavoratrici, colleghe esemplari“. Così scrive Jennifer Guerra nel suo saggio Il corpo elettrico, pubblicato nel 2020. Da queste parole l’artista bergamascaha tratto ispirazione per la performance tenuta in open studio il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, durante la quale ha dato voce alle oltre 200 esperienze raccolte sul tema dei diritti riproduttivi femminili, che sono diritti a riprodursi ma anche a scegliere di non farlo.dadaha raccontato una forma sottile, talvolta impercettibile, ma esistente, ed insistente, di violenza di genere, quella che vuole le ...