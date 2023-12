Sardegna | assalto a un portalavori | spari e auto in fiamme

(Di lunedì 4 dicembre 2023) I banditi hanno dato fuoco a cariche esplosive. E per rallentare il traffico sono stati usati vecchi pneumatici piazzati in mezzo alla carreggiata

Altre News in Rete:

Tir di traverso, spari e chiodi: tentato assalto al portavalori, panico sul'A4

Un colpo analogo si è verificato in. È caccia all'uomo con posti di blocco sparsi in tutta l'Ogliastra per bloccare i banditi che questa mattina hanno dato l'a un furgone portavalori ...

Assalto a portavalori in Ogliastra e su A4, spari e auto in fiamme in Sardegna e tir di traverso su corsie aut ilmessaggero.it

Assalto a un portavalori in Sardegna, auto in fiamme AGI - Agenzia Italia

Portavalori assalito, spari e auto in fiamme in Sardegna

I ladri hanno prima rallentato la circolazione sulla SS 125, all'altezza di Tertenia (Nuoro), bloccando la strada con un catenaccio d'acciaio e incendiando dei copertoni che hanno sparso sulla carregg ...

Scenario da Far West: rapina a portavalori, rapinatori sfuggono su Milano-Torino, mentre Ogliastra è teatro di colpi d'arma da fuoco e auto in fiamme

Tir di traverso sull'autostrada A4 tentano rapina a un portavalori. Un altro assalto in Sardegna Sulla Milano-Torino vicino al ponte sul Ticino. I rapinatori sono in fuga. Nell'altro episodio, spari e ...