Sanremo 2024 | Michele Bravi | Bresh | Arisa | Ermal Meta | Fabrizio Moro e Al Bano restano a casa A vuoto il 27esimo tentativo dei Jalisse Ecco la lista degli esclusi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Dei 400 brani di artisti che mi sono arrivati, ne ho selezionati 50, che mi piacciono”, Amadeus aveva già lasciato intendere nelle scorse settimane che la scelta dei Big in gara al prossimo Festival di, che si terrà dal 6 al 10 febbraio, sarebbe stata ardua. “Io non guardo al nome, ma alla canzone”, aveva specificato il direttore artistico della kermesse. Poi la“allungata” di 4 nomi da 23 a 27 e molti cantanti – da– avranno tirato un sospiro di sollievo. Poi al termine della lettura delnome, in diretta al Tg1 delle 13:30 di ieri, la doccia fredda e la delusione. È il caso diche ci aveva sperato fino all’ultimo di tornare al Teatro Ariston die, invece, ha pubblicato sui social il video della ...

Altre News in Rete:

Sanremo 2024, i Jalisse non mollano dopo 27 no

, Amadeus: "Sarà il mio ultimo festival" "Noi ci vediamo aperché se non ci sei tu in prima fila per me non è festival. Poi la domenica, siccome è il mio ultimo festival e ...

Sanremo 2024, Rose Villain ad 'Amici': ha violato regolamento Cosa è successo Adnkronos

Ospite dell'amico a "Viva Rai2", il conduttore ha fatto il punto sulla kermesse sanremese e svelato più di un retroscena tutto da ridere

Ospite dell'amico a "Viva Rai2", il conduttore ha fatto il punto sulla kermesse sanremese e svelato più di un retroscena tutto da ridere ...

Ascolti tv, effetto Sanremo sul Tg1 delle 13.30. E in prime time vince 'Lea'

Effetto Sanremo sul Tg1 di domenica 3 dicembre 2023 che nell'edizione delle 13.30, dove Amadeus ha annunciato i 27 Big in gara al festival 2024, ha ottenuto 4.259.000 spettatori con il 30.3% di share.