Sanremo 2024 | le reazioni dei cantanti all’annuncio con bestemmia

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ieri Amadeus ha annunciato iin gara dell’edizione die la reazione degli artisti è esattamente come ce la aspettavamo: molti di loro, colmi di gioia, non riescono a trattenere l’entusiasmo mentre saltano, urlano e si abbracciano tra di loro. In particolare, è diventata virale la reazione nella famiglia de Il Tre, con unaistintiva da parte di uno dei presenti. La reazione di alcuni big di #di Amadeus. pic.twitter.com/FP6PqZjIqc — Trash Italiano (@trash italiano) December 3, 2023 la reazione della famiglia di il tre>>> ??? pic.twitter.com/uOGDGUU0VZ — chiara?? (@lamiasincerita) December 3, 2023 Il Festival diè uno dei programmi televisivi più amati e seguiti da tutti gli ...