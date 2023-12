Sanremo 2024 | le reazioni degli esclusi e la strana proposta di Ambra Angiolini

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le scelte fatte da Amadeus sui cantanti in gara al prossimo Festival non hanno accontentato tutti e tra i grandic'è chi, come Arisa e Michele Bravi, ha manifestato pubblicamente la propria delusione

Sanremo 2024, Al Bano sull'esclusione: "Nessuna sorpresa"

"Nessuna sorpresa". Per Al Bano la mancata inclusione nella lista dei 27 Big disvelata ieri da Amadeus non è stata un fulmine a ciel sereno. Già sapeva, confessa in un'intervista all'Adnkronos. "Devo dire che Amadeus era stato onesto e mi aveva detto che, dopo il ...

Festival di Sanremo 2024, Amadeus annuncia i 27 big in gara e dichiara: "Questa sarà il mio ultimo anno" TGCOM

Sanremo 2024, Amadeus annuncia tutti i 27 cantanti in gara: dal debutto di Alessandra Amoroso al ritorno dei… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2024, il regolamento per i big in gara: i due diktat fanno discutere e la Littizzetto punge su Mahmood

Amadeus ha svelato i 27 big in gara per Sanremo 2024, e salta l'ospitata (prevista per ieri) di Mahmood da Fabio Fazio. Il cantante ieri si sarebbe dovuto esibire con la sua “Cocktail d’amore” a Che ...

Ascolti tv, effetto Sanremo sul Tg1 delle 13.30. E in prime time vince 'Lea'

Effetto Sanremo sul Tg1 di domenica 3 dicembre 2023 che nell'edizione delle 13.30, dove Amadeus ha annunciato i 27 Big in gara al festival 2024, ha ottenuto 4.259.000 spettatori con il 30.3% di share.