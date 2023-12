Sanremo 2024 | i Jalisse non mollano dopo 27 no

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Niente da fare per iche anche nelnon riusciranno a esibirsi al Festival di, il quinto di Amadeus. Per il duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, marito e moglie, si tratta della 27esimo rifiuto consecutivo. "27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo