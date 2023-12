(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il duo vincitore nel 1997 è stato scartato ancora una volta: "Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti” Niente da fare per iche anche nelnon riusciranno a esibirsi al Festival di, il quinto di Amadeus. Per il duo formato da Fabio Ricci e

Altre News in Rete:

Sanremo 2024, i Jalisse non mollano dopo 27 no

, Amadeus: "Sarà il mio ultimo festival" "Noi ci vediamo aperché se non ci sei tu in prima fila per me non è festival. Poi la domenica, siccome è il mio ultimo festival e ...

Sanremo 2024, Rose Villain ad 'Amici': ha violato regolamento Cosa è successo Adnkronos

Ospite dell'amico a "Viva Rai2", il conduttore ha fatto il punto sulla kermesse sanremese e svelato più di un retroscena tutto da ridere

Ospite dell'amico a "Viva Rai2", il conduttore ha fatto il punto sulla kermesse sanremese e svelato più di un retroscena tutto da ridere ...

Ascolti tv, effetto Sanremo sul Tg1 delle 13.30. E in prime time vince 'Lea'

Effetto Sanremo sul Tg1 di domenica 3 dicembre 2023 che nell'edizione delle 13.30, dove Amadeus ha annunciato i 27 Big in gara al festival 2024, ha ottenuto 4.259.000 spettatori con il 30.3% di share.