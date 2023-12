Sanremo 2024 | ecco chi sono i favoriti

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – I Negramaro appaiono a oggi come i grandiper aggiudicarsi il primo posto a. Il gruppo, guidato da Giuliano Sangiorgi, infatti, convince gli esperti di Snai e Planetwin365 per la vittoria, quotata rispettivamente a 5,50 e 6. I Negramaro fanno quindi ritorno in gara al Festival a 19 anni dalla prima apparizione, quando, nel 2005, vennero eliminati ancor prima di arrivare alla fase finale. Il parterre dei "big" della 74esima edizione del Festival vede nomi molto importanti, e infatti, subito dietro i Negramaro, è grande bagarre: spicca il nome di Alessandra Amoroso, giunta al tanto agognato debutto nella competizione, data vincente tra 7,25 e 7,50, insieme ad Annalisa, grande protagonista in estate e che punta ora al trionfo all'Ariston. Trionfo che Mahmood ha già vissuto due volte: il tris paga tra 7 ...

