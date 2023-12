Sanremo 2024 | chi sono gli “sconosciuti” della 74ª edizione?

(Di lunedì 4 dicembre 2023)stati rivelati ieri in diretta al TG1 da Amadeus, direttore artisticokermesse alla sua quinta conduzione, i nomi dei 27 cantanti in garaprossimadel Festival di. A loro si aggiungeranno 3 giovani, i 3 vincitori diGiovani. In totale, dunque, 30 artisti in gara. Dunque sul palco del Teatro Ariston saliranno: Fiorella Mannoia Geolier Dargen D’Amico Emma Fred De Palma Angelina Mango La Sad Diodato Il Tre Renga e Nek Sangiovanni Alfa Il Volo Alessandra Amoroso Gazzelle Negramaro Irama Rose Villain Mahmood Loredana Bertè The Kolors Big Mama Ghali Annalisa Mr. Rain Maninni I Ricchi e Poveri Chigli artisti...

