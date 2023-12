Sanremo 2024 | Big già a rischio squalifica? Esibizione in tv dopo l’annuncio di Amadeus | cosa dice il regolamento

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nella lista dei Big in gara al prossimo Festival diieri ha avanzato anche il nome della giovane cantautrice rapper Rose Villain. Per lei, alla sua prima volta sul palco dell’Ariston, adesso si apre subito in dilemma: è già a, Big già a? Si tratta di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.