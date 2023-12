Sanremo 2024 | Al Bano sull’esclusione | “Nessuna sorpresa”

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – "". Per Alla mancata inclusione nella lista dei 27 Big disvelata ieri da Amadeus non è stata un fulmine a ciel sereno. Già sapeva, confessa in un'intervista all'Adnkronos. "Devo dire che Amadeus era stato onesto e mi aveva detto che, dopo il grande exploit dell'anno scorso, con