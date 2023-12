Sanità e pensioni | Durigon lancia l’allarme | poi fa chiarezza sul Pnrr

Leggi su notizie

(Di lunedì 4 dicembre 2023), il sottosegretario leghista al lavoro, Claudione ha parlato in una lunga intervista rilasciata alla ‘Stampa’ Tanti gli argomenti che sono stati affrontati nel corso di questa lunga intervista. Allo stesso tempo, però, ha volutore un importante allarme. In primis per quanto riguarda il problema riguardante la. In particolar modo alla carenza dei medici e degli infermieri nel nostro Paese. Una questione non di poco conto per Claudio. Il sottosegretario leghista al Lavoro è stato fin troppo chiaro e ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata alla ‘Stampa‘. Il sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio(Ansa Foto) Notizie.comQueste sono alcune delle sue parole dette al noto quotidiano: “Il primo problema è il ...