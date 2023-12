Sampmania | almeno ridatemi il sole e i 20 gradi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Se proprio dobbiamo tornare ad un mese e mezzo fa,ile i 20. Altrimenti non vale. Non penso di poter reggere al...

Commenta per primo Quella con il Palermo per noi non è quasi mai una partita normale , nel bene e nel male. Fateci caso, rimanendo nell'arco di una decina d'anni o poco più, mi vengono in mentetre o quattro situazioni memorabili con avversari i rosanero. Alcune sono sfide campali, come lo scontro diretto per la Champions, una vita e mezza fa, altre invece hanno segnato i momenti più ...

Ieri, come annunciato, Fabio Borini è stato sottoposto all'operazione chirurgica per la lesione del tendine dell'adduttore della coscia. L'intervento chirurgico, riuscito, si è svolto a Turku in Finla ...