Sampmania | almeno ridatemi il sole e i 20 gradi | Altri campionati Italia

Se proprio dobbiamo tornare ad un mese e mezzo fa,ile i 20menti non vale. Non penso di poter reggere al vento gelido, alla pioggia ogni due giorni e alla Sampdoria che prende bastonate a destra e a sinistra. In effetti, sono bastati 90 minuti per precipitare nuovamente i tifosi blucerchiati a quelle sensazioni ormai così familiari. E' stata sufficiente una partita per far risalire in bocca quel gusto amaro e velenoso a cui ci eravamo, ahinoi, ormai mitridizzati dopo anni di somministrazioni giornaliere forzate. Da un paio di settimane, alle domande sugli obiettivi della Sampdoria e sui vari sogni di play off e promozioni dirette, provo una sorta di vero e ...