(Di lunedì 4 dicembre 2023) All’indomani della kermesse sovranista a Firenze, attacca l'Ue per la direttiva sui porti. Evita la stampa, prende di mira la presidente del Parlamento (che mercoledì va da Meloni), ma a porte chiuse dice: "Nessuna guerra all’Ue, devo dire ciò che non va"

Salvini invade Bruxelles. Accusa Metsola di fare inciuci (anche a P. Chigi), poi coi lobbisti si modera (di A. Mauro)

Il 'day after' di Matteo, dopo la convention sovranista di ieri a Firenze, si consuma nel gelo di Bruxelles. Il ministro arriva in mattinata per partecipare al Consiglio europeo dei trasporti. La stampa internazionale ...

"Sono a Bruxelles oggi da ministro per evitare una nuova tassa europea, questa volta sui porti italiani. Questa è l'Europa che non ci piace, quella della tassa sulle auto, sulla casa che costerebbe ag ...

