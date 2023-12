Salvini convoca l’estrema destra europea a Firenze | cronaca di un flop

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) di Cristiano Lucchi, attivista perUnaltracittà e direttore di Fuori Binario, giornale dei senza dimora Sono gli scout a ricordare a& Co. cheè Medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza e per la guerra di liberazione contro il nazifascismo. Lo fanno nel momento in cui si oppongono al meeting che va in scena alla Fortezza da basso ricordando Spartaco Lavagnini, Idy Diene, Samb Modou, Diop Mor, accomunati dall’essere stati assassinati, ad un secolo di distanza tra loro, dai fascisti. Sottolineano così l’attualità della violenza delnel giorno in cui il leader leghistai suoi sodali europei. Molti definiscono questa cricca ‘sovranista’ o ‘populista’, ma la piazza fiorentina che si oppone all’evento, a partire da ...