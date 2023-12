Salvini “Cambiare l' Europa si può e si deve”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono a Bruxelles oggi da ministro per evitare una nuova tassa europea, questa volta sui porti italiani. Questa è l'che non ci piace, quella della tassa sulle auto, sulla casa che costerebbe agli italiani fino a 50mila euro. La Lega vuole un'diversa. Meno tasse e obblighi e più sicurezza. Tutela dei confini, della salute, e del lavoro dei cittadini.l'si può, anzi, si”. Così il vicepremier e ministro Matteo.(ITALPRESS).– Foto: Agenzia Fotogramma –

Calzedonia cambia nome e diventa Oniverse

MILANO. Il gruppo Calzedonia, realtà fondata da Sandro Veronesi nel 1986 cambia nome e diventa Oniverse. L'azienda veronese ad oggi comprende i marchi Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, ...