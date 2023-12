Salario minimo | Unimpresa | “Retribuzione in Italia non è tariffa oraria”

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’analisi del consigliere nazionale Marco Pepe sul. Dai rinnovi contrattuali alla partecipazione dei lavoratori: la delega al governo in 7 punti «In merito al, ora meglio definito come “equa”, va evidenziato l’ottimo lavoro fatto dal Cnel il quale ha sottolineato come la struttura dellainnon è pensata in funzione di una “” diversamente da altri Paesi europei, ma da diversi valori che hanno lo scopo di valorizzare la produttività, la flessibilità organizzativa, del welfare contrattuale e della bilateralità. Non ho assistito ad alcun dibattito politico in questi mesi su questo specifico tema che da solo metterebbe fine ad un asfissiante bisogno politico ...