L'Amatori Napoli è orgogliosa di ospitare la Nazionale per la sfida in programma sabato 9 dicembre (ore 15) nell'ex Base Nato.

Rugby, Italia-Francia under 19 al Gls Villaggio del Rugby

Il grande rugby nuovamente a Napoli. Dopo il Seven, le Universiadi 2019, la Francia under 20, è tempo di Italia-Francia under 19 a Bagnoli. L'Amatori Napoli è ...