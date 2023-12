Rugby | Beauden Barrett mette nel mirino i prossimi Mondiali | contratto con gli All Blacks fino al 2027

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha rinnovato ilcon la federazione della Nuova Zelandaal. Gli Allsi assicurano dunque per altri quattro anni – in praticaai– il mediano di apertura classe 1991, eletto due volte miglior giocatore didel mondo. La leggenda nativa di New Plymouth veste attualmente la maglia dei Tokyo Verblitz, in Giappone, tuttavia la Federazione neozelandese ha reso noto che a partire dal 2025 tornerà in patria per giocare negli Auckland Blues. Entusiasta il ct Scott Robertson, che ha dichiarato: “Se ha giocato 123 partite in Nazionale non è un caso. Ci darà un grande contributo“. SportFace.