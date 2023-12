Ruben Neves | «Newcastle? Sono felice in Arabia Saudita»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le parole di, centrocampista portoghese dell’Al-Hilal, sul possibile ritorno in Premier League. I dettagliha parlato alla BBC dell’interessamento del Newcastle per il calciomercato di gennaio. Il centrocampista si è trasferito all’Al-Hilal in estate dal Wolverhampton. PAROLE – «Non tornerò. Penso che siano voci nate a causa della stessa proprietà e perché ho già giocato in Inghilterra. C’era interesse del Newcastle prima che venissi qui, ma sono davvero, la mia famiglia èe mi sto divertendo molto».