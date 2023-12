Roma | rapina in banca | ecco dove

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 dicembre 2023) E' stata una notte di terrore per gli abitanti di piazzale Adriatico, a Montesacro a. Una banda ditori è entrata in azione alle 3 presso la filiale dellaIntesa su di un furgone che è stato usato come un ariete per rompere le vetrine dell'istituto di credito. E' partito l'allarme, sono arrivate alcune volanti della polizia e itori però erano già fuggiti: in corso indagini per identificarli. Non si esclude che possano far parte di una organizzazione criminale responsabile di azioni simili nella Capitale e in provincia. Una serie di colpi da parte della "banda della spaccata" che ha coinvolto anche esercizi commerciali e supermercati.