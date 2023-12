Roma | possibile interrogatorio della Figc a Mourinho

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le ultime sul caso che vede coinvolto José, allenatore, dopo le parole primasfida al Sassuolo Secondo quanto riportato dall’Ansa, la Procuraha notificato a Joséquesta mattina l’avviso di conclusione delle indagini per le dichiarazioni lesive contro l’arbitro Marcenaro prima di Sassuolo-. A questo punto l’allenatore portoghese e il club giallorosso dovranno stabilire la propria linea difensiva. La società ha cinque giorni per presentare le memorie difensive oppure decidere di far interrogare da Chiné il proprio tecnico prima di un eventuale deferimento.