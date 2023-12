Roma | incendio scooter | la dinamica

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Indagini a seguito di un rogo divampato nel primo pomeriggio di sabato davanti a uno storico palazzo a largo Trionfale, all'incrocio fra via Andrea Doria e via della Giuliana, a Prati. In fiamme 11in sosta, con il rogo che si è alzato con rapidità: oltre ai ciclomotori danni anche a 5 auto. Tanta paura visto che le fiamme sono arrivate in pochi istanti alle finestre del terzo piano del palazzo: per tutela gli inquilini sono stati fatti uscire dalle pattuglie della polizia giunte sul posto con una squadra dei vigili del fuoco. In mezz'ora si è potuto spegnere del tutto le fiamme che hanno annerito tutta la facciata dell'edificio. Ora si cercano i responsabili.