Altre News in Rete:

Quanto costa il ponte a Salvini, il ministro dovrà dire tanti no

... quelli per restituire dignità ai treni che circolano al sud, quelli per le metropolitane e i... 10 per l'acquisto di materiale rotabile ae altri a Catania per la metropolitana. "...

Tram, weekend da incubo: interruzioni su tutte le linee. Comune e Atac travolti dalle proteste ilmessaggero.it

Tram di Roma: orari, mappe e fermate di tutte le linee Fanpage.it

Roma, il tram TVA si farà: aggiudicata la gara d’appalto per la linea Termini-Vaticano-Aurelio

Confermata la linea tram TVA a Roma: vinta la gara d'appalto per il percorso che collegherà Termini, Vaticano e Aurelio.

Incidente Ciro Immobile, l’avvocato del calciatore: “Il risarcimento devoluto in beneficenza”

Ciro Immobile mette un punto e va a capo. La vicenda è quella dell’incidente a Roma del 16 aprile scorso, quando si è scontrato con il suo Suv – una Land Rover Defender – contro un tram. Nell’auto ...