Roma città invivibile | nella classifica del “Sole 24Ore” scivola al 35esimo posto e perde 4 punti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Brutte notizie perche si conferma unadove si vive male. A leggere la consueta indagine del(la 34esima) sulla qualità della vita nelleitaliane, la Capitale è solo 35esimando quattro posizioni dallo scorso anno. È Udine, invece, lain cui si vive meglio in Italia. Qualità della vita, indagine del: Udine in testa È la prima volta che la provincia di Udine sale sul gradino più alto, entrando cosìstoria dellache misura il benessere della popolazione. Dopo essersi piazzata tra le prime dieci solamente tre volte dal 1990 a oggi. Suonano più come delle conferme, invece, il secondo e il terzodi Bologna, vincitrice ...