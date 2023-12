Roma | Bove | “Lo studio è allenamento mentale | mi aiuta in campo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Siamo molto indietro perché spesso il calciatore viene visto come ignorante. La formazione che riceviamo qui mi è utile come fosse un, mia pensare più velocemente. Non sono riuscito a finire la scuola perché mi dovevo allenare e ora sono grato alla Luiss perché non permette che lo sport sia un ostacolo alla formazione dell’individuo“. Così Edoardo, centrocampista della, parla dell’importanza delloanche indurante la XXIII Edizione della Festa dello Sport Luiss. SportFace.