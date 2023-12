Roma | ATM smurati col carro attrezzi dai rom | preso anche il capo della banda delle spaccate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 dicembre 2023)l’ultimo componente. Estradato a Madrid l’uomo che era adel gruppo criminale. Ora si trova in carcere a Rebibbia. Utilizzavanoper smurare bancomat e ATM godendo del supporto logistico dei campi rom. Un organizzazione criminale specializzata nei furti di sportelli ATM che venivano letteralmentee poi “ripuliti” in un luogo sicuro. E per eludere le forze dell’ordine si avvalevano del supporto logistico dei campi rom: una fitta rete quasi inestricabile che aveva permesso alladi agire indisturbata. Prima di essere sgominata dai Carabinieri. Sgominata laLa ...