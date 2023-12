ROH | Difficoltà enormi per Final Battle | nemmeno 1000 biglietti venduti a dieci giorni dal PPV

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La ROH fatica., PPV in programma il 15 dicembre nella periferia di Dallas, non sta praticamente vendendo. Il dato, ad oggi, è di soli 996 tagliandi staccati, secondo WrestleTix. Un dato terribile, soprattutto visto la capienza di 3.722 posti a sedere disponibili al Curtis Culwell Center di Garland. L’anno scorso, per dare un’idea, lo show portò 2.700 spettatori ad Arlington, mentre l’evento di quest’anno (con soli 64negli ultimi sette) rischia di avere molto meno di 1.500 spettatori presenti. I soli tre match annunciati possono aver inciso negativamente sulla vendita, mai così disastrosa come quest’anno, per un evento importante e storico per la promotion.