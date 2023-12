Roberto Vannacci | il generale del Mondo al contrario ora è Capo del comando delle forze terrestri Lui | «È un incarico prestigioso» L' Esercito | «Non è una promozione»

(Di lunedì 4 dicembre 2023), ildell'diventato famoso per il controverso libro "Ilal" è stato trasferito a Roma dove nei prossimi giorni assumerà...

Altre News in Rete:

dovremmo preoccuparci della passione per la russia del generale roberto vannacci " nel suo libro...

Estratto dal libro 'Il Mondo al Contrario' diCLASSIFICA DEI LIBRI SU AMAZON - 22 AGOSTO 2023 […] Il termine improcrastinabile è solo nei neuroni malandati dei forsennati dell'ambiente che, guarda caso, vengono finanziati .

Vannacci nominato capo di stato maggiore delle forze operative terrestri. Il generale: “Incarico prestigioso”… la Repubblica

Il generale Roberto Vannacci nominato capo di Stato Maggiore del comando delle forze operative terrestri TGCOM

Nuovo incarico per il generale-scrittore Vannacci: polemiche e controversie

Il generale-scrittore Roberto Vannacci, già al centro delle polemiche per il suo libro “Il mondo al contrario”, è stato nominato capo di Stato Maggiore del Comando delle forze operative terrestri dell ...

Il generale Vannacci e il nuovo incarico. Il ministro Crosetto: «Non è una promozione»

Il militare, al centro delle polemiche per il libro «Il mondo al contrario»: «Non escludo un futuro in politica». Le opposizioni insorgono. Ma lui: «Potrei anche prendere una barca a vela e girare i C ...