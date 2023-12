(Di lunedì 4 dicembre 2023) Gli interpreti di Iron Man e Hulk,Jr e, hanno ammesso di nonmaiil senso di alcuni dialoghi deidelCinematic Universe.Jr ehanno ammesso che spesso, durante le riprese deidellaavevano delledi cui non capivano il senso. I due attori sono i protagonisti del nuovo incontro Variety on Variety e hanno condiviso qualche curiosità e aneddoto riguardante i loro nuovi, Oppenheimer e Povere creature!, ma anche il passato nel MCU. I ricordi delle star Neitratti dai fumetti,...

Altre News in Rete:

Riuscite a immaginare Iron Man senza Robert Downey Jr La star ha rischiato di non avere il ruolo: ecco perché

Nonostante la sua interpretazione sia diventata incisa all'interno del Marvel Cinematic Universe ,Jr. è stato quasi scartato per il ruolo di Iron Man . In un articolo di copertina per Vanity Fair , l'attore e le persone coinvolte ai tempi nella scelta hanno raccontato quanto fosse ...

Iron Man, Robert Downey Jr. tornerà mai nel MCU Kevin Feige dà ai fan la risposta definitiva Best Movie

Iron Man: Kevin Feige chiude al ritorno di Robert Downey Jr. Lega Nerd

Robert Downey Jr e Mark Ruffalo ammettono di non aver mai capito alcune battute dei film Marvel

Gli interpreti di Iron Man e Hulk, Robert Downey Jr e Mark Ruffalo, hanno ammesso di non aver mai capito il senso di alcuni dialoghi dei film del Marvel Cinematic Universe.

Agli Atlanta Film Critics Circle Awards 2023 trionfa Oppenheimer

Ai premi assegnati dai critici di Atlanta, gli AFCC Awards , Oppenheimer di Christopher Nolan ha vinto in 8 categorie tra cui miglior fotografia, miglior colonna sonora, miglior sceneggiatura , migli ...