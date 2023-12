RISULTATI | PWR Roma Caput Mundi 03 12 2023

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Idello Show andato in scena Domenica alla Stazione Birra di: PWRDomenica 3 Dicembre –Six Man Tag Team MatchTeam Gladio (Christian Gladio, Nic Fedeli, Uragano Nero) battono Team Adami (Davide Adami, Fashion Gabriel, Mr. Mastodont) EPW Women’s TitleQueen Maya (c) w/Axel Fury batte Calypso e mantiene il Titolo Titolo italiano IWAFlowey Queen batte Ivan Sanzio (c) e diventa Nuovo Campione!!! Strap Match for EPW Silver TitleLuke Astaroth w/Alex Fury batte Nico Narciso (c) e diventa Nuovo Campione!!! Tag Team Matchn Dinasty (Dave Blasco & Flavio Augusto) battono Two Bastalanders (Zero The Fool & Tao Man) Triple Treat Match for EPW Heavyweight TitleTristan Archer (c) batte Man Like De Reiss e ...