Rischio Donbass ai Caraibi | Maduro vuole annettersi un pezzo di Guyana

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) I metodi di Vladimir Putin fanno ormai scuola in tutto il mondo. Il dittatore marxista Nicolàsha infatti indetto un referendum, che si è tenuto nella giornata di ieri, per annettere al Venezuela la parte più ricca dello Stato confinante della, ex colonia britannica, che ottenne l’indipendenza dal Regno Unito nel 1966. Il motivo è presto detto. La regione dellache ha scatenato l’appetito di, l’Essequibo, è ricchissima di materie prime, e in particolare di petrolio. I numerosi giacimenti offshore hanno consentito al governo di Georgetown, capitale del Paese, di ottenere una spettacolare crescita economica. Tanto da diventare, dal 2019, la nazione con la maggiore crescita al mondo. Unin Sud America La porzione di territorio oggetto delle mire di ...