Rinnovo Osimhen | aumento di stipendio retroattivo | clausola risolutoria e gentleman’s agreement con De Laurentiis Tmw

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sabato mattina l’annuncio del presidente del Napoli, Aurelio De, suldi. In occasione dell’assegnazione del premio giornalistico “Campania Terra Felix”, giunto alla settima edizione, Deha dichiarato di aver trovato l’accordo: «Persiamo alla firma che era in sospeso dall’estate». Oggi Tuttomercatoweb segnala come l’accordo informale raggiunto in estate abbia subito delle leggere modifiche. Innanzitutto, non sarà una lungo termine, bensì un“ponte” con una possibile“di risoluzione fissata a oltre 100 milioni di euro e con una promessa di cessione a una big in estate”. Scrive Tuttomercatoweb: “I dettagli delsono i seguenti: sensibile ...