Riforma del gioco d’azzardo Spunta un regalino ai concessionari

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sempre più osteggiato, il decreto sul riordino delnon piace a nessuno. E nella proposta di leggeun articolo salva-aziende che consentirebbe di restituire allo Sato una concessione infruttuosa prima della scadenza. Ma andiamo per ordine. Il Decreto attuativo della delega fiscale che riguarda il riordino del settore del, invocato a gran voce negli anni sia dalla politica che dagli operatori del, non ha ancora visto la luce ma sembra già in agonia. Il decreto sul riordino delnon vede la luce. Ma chi ha contratti infruttuosi può restituirli allo Stato Diffidenti i Comuni e le Regioni per il timore di perdere la competenza di legiferare sui propri territori. Cautamente contrarie le associazioni ...