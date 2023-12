Ridi e commuoviti con la commedia natalizia «I Peggiori Giorni» su Sky Cinema e NOW

Leggi su digital-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo il successo del primo capitolo I migliori, arriva in prima visione su Sky Ia episodi che, fra ironia e amarezza, sonda l’animo umano e le sue miserie, lunedì 4 dicembre alle 21.15 su SkyUno (e alle 21.45 anche su SkyChristmas), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, tra le firme più talentuose dellaitaliana, dirigono un film in quattro sarcastici episodi dedicati...