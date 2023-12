Ricoveri e morti per Covid | il picco negli Stati Uniti | le cifre e l' allarme

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il coronavirus rialza la testa? Mentre in Italia si registra un significativo aumento di contagi, pur senza alcuna emergenza, ecco dagli Usa arrivano segnali un poco più preoccupanti. I casi distanno aumentando rapidamente e sono responsabili di ben 15milaal giorno e di circa 1.000a settimana. Questi gli ultimi dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) che tratteggiano un quadro di aumentata preoccupazione tra gli esperti per la crescita della diffusione del, a fronte di un basso ricorso ai vaccini. Soltanto il 16% degli americani adulti si è immunizzato con il nuovo booster contro il Sars-CoV-2. Il principale responsabile delle infezioni è ancora la variante HV.1, ma ci sono ...