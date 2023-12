Regionali | prove di leadership per Schlein e Meloni Ma attenzione a Salvini… Parla Segatori

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le trattative sono serrate. Già nei giorni scorsi la segretaria del Pd, Ellyè andata a L’Aquila per incontrare i militanti dem. Sul fronte opposto il leader leghista, Matteo Salvini “benedice” la ricandidatura del governatore uscente in Sardegna, Christian Solinas. Ma i due appuntamenti elettorali sui territori – nel febbraio 2024 – non saranno solo circoscritti alla dimensione regionale, ma “serviranno a misurare il peso elettorale dei singoli partiti all’interno delle coalizioni. A destra come a sinistra”. Quellein Sardegna e in Abruzzo saranno insomma elezioni “cartina al tornasole”. La metafora politica è di Roberto, sociologo e professore ordinario di Sociologia dei processi politici all’Università di Perugia. Che segnale si aspetta che arriverà dai territori? È difficile da prevedere. Posso dire però ...