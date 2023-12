Real Madrid | occhi su tre gioielli del Leverkusen

Altre News in Rete:

Napoli, difesa da horror e mercato sbagliato: un abisso tra Kim e Natan

Non ha aiutato Mazzarri l'arrivo in panchina nel periodo più delicato, quando nel giro di due settimane da programma per il Napoli ci sono come avversarie Atalanta,, Inter, Juventus e poi ...

Real Madrid, Bellingham: 'Io Golden Boy Merito del fisioterapista e di Ancelotti. Ma lo sto deludendo...' Calciomercato.com

EuroLeague - Real Madrid, Sergio Rodriguez salta il doppio impegno in Grecia

Secondo quanto riportato da Pilar Casado, giornalista di Movistar, Sergio Rodriguez non è viaggiato in direzione Grecia con il Real Madrid. L'ex play dell'Olimpia Milano dovrebbe di conseguenza ...

Prima alla Scala: da star Netrebko a costumista premio Oscar, chi sono i protagonisti

Negli ultimi anni si è affermato come interprete di riferimento del repertorio verdiano, con ruoli come Filippo II (Wiener Staatsoper, Teatro Real Madrid, Festival Verdi), Attila (La Scala, La Fenice, ...