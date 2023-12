Razzante | “Dare perimetro all’intelligenza artificiale”

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – "I reati informatici non bastano più. Essendo le mafie organizzate ormai da 20 anni a navigare in internet e compiere i loro reati su internet noi abbiamo il problema dell'attribuzione di questi reati al singolo, perché non lo trovi perché spesso è delocalizzato all'estero, per cui abbiamo il problema della punibilità delle piattaforme,