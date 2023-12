Raspadori incide quanto un consigliere di municipalità a Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Meret: Un paio di uscite che ci tolgono i pregiudizi dagli occhi. Bella la parata in caduta su Lautaro. Regala il terzo gol a Thuram e persino Ostigard se ne accorge. Ansia 5.5 Di Lorenzo: Il capitano ci mette la faccia e la fascia a fine partita. Brutta prestazione, incespica, non riesce a reggere le due fasi, si perde in fronzoli e va avanti solo di forza mentale ma anche quella, alla lunga, gli chiede il conto. Stanco 5 Ostigard: Si salva solo lui su quella linea. Non gli si può chiedere di essere Kim, è un centrale di riserva. Svetta bene, spazza, ma non fa la differenza che serve in certe partite. Coraggioso 5,5 Rrahmani: Nel primo tempo si disimpegna con ordine poi perde le misure. Il gol di Barella va a riscrivere il concetto di affidabilità dell’intero reparto, non è solo suo il debito di coscienza. In affanno, si lascia cadere come i compagni. Confuso 5 Natan: Basso a sinistra ...